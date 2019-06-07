Компании «ZETTA» выделят 50 млн на запуск производства двигателей для электрокаров

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева сообщила корреспондентам о принятом решении выделить 49,5 млн рублей тольяттинскому предприятию «ZETTA» - в качестве беспроцентного займа, сроком на 3 года и 3 месяца.

Как пояснила директор Фонда, средства пойдут на помощь в реализации проекта - запуск серийного производства электродвигателей, в том числе и для разработки отчественного электромобиля Zetta (о котором «АВТОСТАТ» недавно рассказывал в новостной ленте). Общий объем инвестиций в проект - более 188 млн рублей. «Мы подписали по этому проекту соглашение, потому что Тольятти - это моногород, у Фонда развития моногородов есть льготный продукт под 0% годовых...», - пояснила агентству ТАСС Ирина Макиева, сославшись также на то, что корпорация МСП (Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства - авт.) «гарантирует» эту сделку.

На данный момент «подписано соглашение о финансировании инвестиционного проекта по организации производства универсального энергоэффективного тягового асинхронного двигателя с внешним ротором». Также были заключены договоры о предоставлении независимой гарантии между АО «Корпорация «МСП», ООО «ЗЕТТА» и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов». Соглашения подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева и генеральный директор компании ЗЕТТА Денис Щуровкий.

Остается напомнить, что к тольяттинскому АВТОВАЗу данный проект никакого отношения не имеет, у Zetta - собственные производственные цеха, территориально удаленные от конвейера автомобильного гиганта, а также cамостоятельное руководство (гендиректор ООО «ZETTA» Денис Щуровский) и собственные планы. Речь идет о сборке компактных электромобилей, старт производства которых намечен на 2019 год. Что касается объемов выпуска, руководство компании обещало, что в 2019 году с конвейера сойдут 10 автомобилей, в 2020 году – 2 тыс. шт., а в обозримом будущем плановые мощности должны составить 15 тыс. электромобилей в год.

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