70% легковых автомобилей в России производится на пяти заводах

В ходе подготовки специального отчета «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» посчитали, что за весь прошлый год в нашей стране было произведено 1,55 млн легковых автомобилей. При этом 70% от указанного объема пришлось на пять предприятий.

Лидером российского автопрома по итогам прошлого года стал тольяттинский АВТОВАЗ с показателем 364,3 тыс. единиц. Вторую строчку занял петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с конвейера которого сошло 246,5 тыс. машин. На третьем месте расположился калининградский «Автотор», выпуск легковых автомобилей на котором составил 202,7 тыс. экземпляров. Кроме них в пятерку лидеров российского автопрома также попали калужский «Фольксваген Груп Рус» (143,5 тыс. шт.) и «ЛАДА Ижевск» (131,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой легковых автомобилей занимаются 20 предприятий. Таким образом, на оставшиеся 15 автозаводов приходится только 30% выпущенных машин.

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