Более 300 кроссоверов BMW X7 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7, реализованных с апреля по май 2019 года. Причиной отзыва является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка головных подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, самая большая модель в линейке BMW появилась на российском рынке в марте 2019 года. В настоящее время цены на BMW X7 начинаются с отметки 5 млн 480 тыс. рублей. На этой неделе производство нового флагманского кроссовера BMW X7 стартовало на калининградском заводе «Автотор».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 5 кроссоверов BMW X5, реализованных с октября по декабрь 2018 года. Причиной отзыва стали винты привинчивания ремня безопасности к переднему левому сиденью и механизма переднего левого сиденья к днищу кузова, которые могли быть затянуты не с заданным крутящим моментом. В течение срока службы автомобиля возможно возникновение шумов и выход деталей из строя. На автомобилях должна быть проведена проверка крутящего момента привинчивания ремня безопасности к переднему левому сиденью и механизма переднего левого сиденья к днищу кузова, а также, при необходимости, будет произведена замена винтов.

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