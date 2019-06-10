10.06.19 Прочитали 336 раз

В мае продано 200 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

В мае продано 200 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам мая реализовала 201 автомобиль Mitsubishi с пробегом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце было продано 114 кроссоверов этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, сохранилось без изменений – 100 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Mitsubishi реализовали 2959 автомобилей – на 17% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года в России продано 16724 автомобиля Mitsubishi, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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