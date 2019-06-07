На всеволожский завод Ford претендуют две компании

Компания Ford ведет переговоры с двумя партнерами, которые готовы занять завод в городе Всеволожске Ленинградской области, о прекращении работы которого ранее объявил автоконцерн. Об этом агентству "ТАСС" сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Из всего разнообразия переговоров, которые были, у компании остались два партнера, с которыми они сегодня вырабатывают условия", - сказал он.

По словам губернатора, областные власти рассчитывают, что завод продолжит работу по своему профилю. Дрозденко отметил, что компания Ford не планирует продать или сдать площадку в аренду, а заключит полноценные соглашения о сотрудничестве. При этом он не стал сообщать названия компаний, с которыми Ford ведет переговоры.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Также производство завершено на заводе двигателей в Елабуге. Между тем завод Ford Sollers во Всеволожске, на котором производятся Ford Focus и Ford Mondeo, еще продолжает работу. Его конвейер планируется остановить 13-14 июня, сообщил председатель профсоюза предприятия Михаил Сергеев. "Ford Mondeo уже перестали собирать, 13-14 июня должна закончиться сборка Ford Focus", - сказал он.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.

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