Jaguar Land Rover и BMW займутся совместной разработкой электрических силовых установок

Компании Jaguar Land Rover и BMW Group подтвердили планы по совместной разработке электрических силовых установок. Соглашение позволит обеим компаниям воспользоваться преимуществами совместных исследований, разработок и планирования. Кроме того, такая работа позволит добиться значительной экономии благодаря совместному процессу закупок у цепи поставщиков, говорится в совместном заявлении автопроизводителей.

Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.

Электрические силовые установки будут производиться каждым из партнеров на своих собственных мощностях. Производство компании Jaguar Land Rover будет сосредоточено в специализированном центре в Вулверхэмптоне, который в январе текущего года был утвержден в качестве главной площадки по разработке электрических технологий. Таким образом, предприятие, на котором работают 1600 человек, станет ключевым центром производства самых различных двигателей – от экологичных бензиновых и дизельных Ingenium до электрических установок. Работы в Вулверхэмптоне будут проводиться при поддержке Центра по сборке батарей в Хэмс Холле, расположенном недалеко от Бирмингэма, который обеспечит поставки систем для электродвигателей на заводы Jaguar Land Rover.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».