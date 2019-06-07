«Авилон» открыл в Москве новый дилерский центр Peugeot и Citroen

Автомобильная группа «Авилон» открыла в Москве новый дилерский центр «Авилон. Peugeot Citroen», который будет специализироваться на продаже всей линейки новых автомобилей марок Peugeot и Citroen, сервисном обслуживании и ремонте автомобилей любого уровня сложности.

Как сообщает пресс-служба дилера, в шоу-руме «Авилон. Peugeot Citroen» представлены 12 наиболее популярных пассажирских и коммерческих моделей автомобилей: седаны Peugeot 408, Citroen С4; кроссоверы Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen С3 Aircross; микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroen Spaсetourer; фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Citroen Jumper и минивэн Citroen Grand C4 Spaсetourer (Picasso) 7-ми местный. Также в автосалоне предоставляется полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты, продажа дополнительного оборудования. Помимо этого, посетителям дилерского центра доступна бесплатная просторная парковка и зоны отдыха в салоне.

Как заявил операционный директор АГ «Авилон» Алексей Гуляев, присоединение французских брендов Peugeot и Citroen станет для компании еще одним успешным шагом на пути реализации стратегии, направленной на расширение портфеля АГ «Авилон».