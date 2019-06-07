Great Wall построит в России завод по производству двигателей

Китайский автоконцерн Great Wall Motor и Минпромторг РФ 6 июня подписали соглашение о намерениях в отношении заключения специнвестконтракта.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, Great Wall приступает к реализации второй очереди инвестпроекта по строительству автозавода в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Будет построена вторая линия штамповки и завода по производству автомобильных двигателей. В рамках реализации проекта компания планирует вложить 27 млрд рублей и увеличить производственные мощности завода до 150 тыс. автомобилей в год. Будет создано до 1500 рабочих мест.

Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, объем инвестиций в реализацию второго этапа проекта составит не менее 20 млрд рублей. На сегодняшний день Great Wall уже вложил в строительство нового автозавода в регионе 38 млрд рублей.

Напомним, 5 мая китайский автоконцерн Great Wall открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. До конца этого года планируется выпустить 8 тысяч Нaval F7 и 1,5 тысячи автомобилей Haval H9. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Как отмечается, завод Haval станет первым зарубежным предприятием полного цикла китайского бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.

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