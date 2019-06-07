«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии

6 июня были подведены итоги пятой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019». Вручение дипломов победителям состоялось на торжественной церемонии в Москве. Целью премии является анализ деятельности дилерских центров и холдингов, а также выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж и сервиса.

Ее организаторами выступают аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и лидирующий сервис по продаже авто с пробегом «Авито Авто». Генеральным партнером премии стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), отвечающее за развитие глобального бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

К участию в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019» были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,5 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» проведен серьезный конкурсный отбор и на базе полученной интегральной оценки определены лидеры.

Как отмечает руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ» и куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА» Татьяна Малыгина, количество участников с каждым годом растет. «Среди них появились и так называемые «закрытые» компании, которые обычно не делятся своими данными, но сейчас, очевидно, увидев масштаб конкурса и поверив в его объективность, решили изменить своим установкам и пойти на контакт. Это говорит о том, что премия развивается и трансформируется, чтобы отражать рыночные реалии и идти в ногу со временем», - отметила г-жа Малыгина.

Подробно ознакомиться с итогами пятой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019» можно в специально подготовленном пресс-релизе.

Актуальный список российских автодилеров приводится на сайте «Цена Авто».