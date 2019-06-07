Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

Компании Renault Group и Fiat Chrysler (FCA), которые собирались создать крупнейшего автопроизводителя в мире, отказались от планов по слиянию. По неофициальным данным, Fiat Chrysler отказалась от переговоров из-за давления со стороны французского правительства, требовавшего сначала получить однозначное одобрение сделки от другого члена альянса с Renault-Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам Renault, пишет газета «Коммерсант».

Как заявили в FCA, «стало очевидно, что политические условия во Франции сейчас не способствуют тому, чтобы такое объединение оказалось успешным». К такому выводу руководство FCA пришло после шестичасового обсуждения с топ-менеджерами и акционерами Renault Group в штаб-квартире французской компании.

Напомним, информация о том, что FCA и Renault ведут переговоры о слиянии, появилась в конце мая. Речь шла о сделке на 33 млрд евро. В результате был бы создан автогигант, который сместил бы с первого места в мире по количеству проданных авто немецкую Volkswagen Group – общие продажи Renault, Nissan, Mitsubishi и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей (у Volkswagen – 10,8 млн).

Срыв переговоров ставит перед обеими компаниями целый ряд вопросов. Такое завершение переговоров вызовет недовольство инвесторов, которые стали активно скупать акции обеих компаний после того, как появилась информация о возможном слиянии. После того как FCA выпустил заявление, его акции упали на 3%, акции Renault – на 7%. Кроме того, компании сообщили инвесторам, что слияние поможет сократить издержки на 5 млрд евро в год, и что теперь компании будут делать для снижения издержек – не ясно.