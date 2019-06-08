08.06.19 Прочитали 290 раз

Mazda CX-5 в мае вошла в ТОП-25 российских бестселлеров

Mazda CX-5 в мае вошла в ТОП-25 российских бестселлеров

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Mazda в мае реализовали 2325 автомобилей – на 8% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране составили 11155 машин, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,6%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в мае составили 1644 машины (-10%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в июне компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для российского рынка, который стал доступен с модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, улучшающей управляемость, а также с мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Цены на новинку составляют от 1 млн 579 тыс. до 2 млн 497 тыс. рублей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили продажи mazda

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Mazda представила в России обновленный кроссовер CX-5

3 июня 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в декабре? («Автостат»)

3 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какие лифтбеки с пробегом популярны в России?

23 апреля 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью