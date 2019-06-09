09.06.19 Прочитали 209 раз

Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в мае выросли на 15%

Продажи сертифицированных автомобилей Volkswagen с пробегом в мае выросли на 15%

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Российские дилеры Volkswagen в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Volkswagen Das WeltAuto по итогам мая реализовали 542 таких машины, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. При покупке автомобиля марки по программе Das WeltAuto клиенты получают годовую послегарантийную поддержку, являющуюся полным аналогом гарантии производителя, сообщает пресс-служба немецкой марки. Участниками программы Das WeltAuto являются более 100 дилеров марки Volkswagen.

Напомним, по условиям программы Das WeltAuto послегарантийная поддержка составляет 12 месяцев. Если автомобиль еще находится на заводской гарантии, то после ее окончания клиент получает дополнительный год гарантии. При дальнейшей продаже автомобиля послегарантийная поддержка продолжает действовать и покрывает затраты на ремонт на неограниченную сумму (cтоимость единовременного ремонта не может превышать стоимость автомобиля).

Как отмечается, Das WeltAuto минимизирует риски при покупке автомобиля с пробегом, гарантирует его высокое качество, прозрачность истории предыдущего владения и эксплуатации. Все автомобили проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen. Кроме того, владельцы приобретенных в рамках программы автомобилей могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Действие Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять ремонт по программе во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Белоруссии и Казахстане.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи дилеры вторичный рынок автомобили с пробегом volkswagen

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