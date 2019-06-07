07.06.19 Прочитали 326 раз

Skoda в мае увеличила продажи в России на 17%

Skoda в мае увеличила продажи в России на 17%

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Skoda в мае реализовали 6982 автомобиля – на 16,9% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 32774 машины, что на 12,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в мае остается компактный лифтбэк Rapid – на нем остановили свой выбор 3088 покупателей (+10%). Второе место занимает внедорожник Kodiaq, чьи продажи составили 1907 единиц (рост в 2,4 раза). Замыкает тройку бестселлеров марки Skoda Octavia с показателем 1879 проданных автомобилей (-6%). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb составила 108 машин (-8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda в третьем квартале 2019 года планирует начать продажи в России обновленного Superb, мировая премьера которого состоится в мае. На четвертый квартал запланирован старт российских продаж кроссовера Karoq.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи skoda

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