Volvo открыла два новых дилерских центра в московском регионе

Компания Volvo Car Russia открыла два полноразмерных дилерских центра в Москве и Московской области – Volvo Inchcape Восток (1436 кв.м.) и Volvo Car Алтуфьево (1000 кв.м.), входящий в автомобильный холдинг «Автодом».

Пространство обоих дилерских центров полностью соответствует концепции Volvo Retail Experience (VRE), сообщает пресс-служба шведской марки. В салонах дилерских центров будет представлен весь модельный ряд Volvo. В них будет осуществляться продажа новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также их сервисное обслуживание по программе «Персональный сервис Volvo».

«Два новых центра органично дополняют территориальное распределение дилеров Volvo в Москве и области и формируют полноценное покрытие, обеспечивающее клиентам легкодоступное обслуживание на территории мегаполиса», – заявил директор отдела развития дилерской сети Volvo Car Russia Роман Пучков.

На текущий момент дилерская сеть Volvo Cars в России состоит из 39 дилерских центров в 20 городах – 38 полноразмерных и 1 сервисного. Напомним, по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 2920 автомобилей – на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volvo начали прием заказов на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре. Кроме того, летом 2019 года на российском рынке появятся новый вседорожник V60 Cross Country и обновленный внедорожник ХС90.

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