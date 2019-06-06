06.06.19 Прочитали 94 раз

«Ключавто» стала официальным дилером Toyota Supra

Toyota Supra

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Дилерские центры компании «Ключавто» начали прием заказов на спортивное купе Toyota Supra. Спорткар пятого поколения будет представлен в России всего в 22 экземплярах, в числе официальных дилеров 13 автоцентров. Среди них предприятия японской марки под управлением автохолдинга «Ключавто». Для компании выделена квота, которая составляет 7 автомобилей, сообщает пресс-служба дилера.

Напомним, цена Toyota Supra в комплектации Passion составляет 5 млн 534 тыс. рублей. О сроках заказа модели в версии A90 Edition и ее стоимости будет объявлено дополнительно.

Агрессивный внешний вид спорткару Supra придают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле «утиный хвост». При этом все элементы дизайна имеют исключительно практический характер: они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают отличную аэродинамику и минимальную подъемную силу.

Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, оптимальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет отличный баланс управляемости и поворачиваемости.

Все автомобили для российского рынка будут укомплектованы высокомощным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с., активным спортивным дифференциалом с электронным управлением и адаптивной подвеской.

Toyota Supra получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения (AHB), автозатемняющиеся салонное и наружные зеркала, камера заднего вида с динамической разметкой, задние парктроники с функцией торможения при обнаружении препятствий, система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя кнопкой, электрорегулировка сидений водителя и пассажира (включая поясничный упор) с функцией памяти положений, музыкальная система JBL с 12 динамиками, проекционный информационный дисплей на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов, навигационная система с распознаванием голосовых команд на русском языке, 19-дюймовые кованные колесные диски с разноширокими покрышками (спереди 255/35 R19, сзади 275/35 R19) и др.

В комплектацию также входит комплекс активной безопасности Toyota Supra Safety, включающий системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов.

Автомобиль оснащается функцией мониторинга слепых зон, системой помощи при выезде с парковки задним ходом, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов, антипробуксовочной системой, системой помощи при старте на склоне, системой мониторинга давления в шинах, сигнализацией и устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры toyota

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