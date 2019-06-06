ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам мая

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5781 автомобиль, что соответствует уровню прошлого года.

Второе место сохраняет внедорожник Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3278 покупателей (-7%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 2915 проданных автомобилей (+7%). Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 2860 экземпляров (-5%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Toyota RAV4, чьи продажи составили 2519 машин (+18%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам мая также вошли LADA 4x4 (2392 шт., -3%), Renault Kaptur (2190 шт., -23%), Skoda Kodiaq (1907 шт., рост в 2,4 раза), Hyundai Tucson (1776 шт., -10%) и Mitsubishi Outlander (1767 шт., -15%).

Стоит отметить, что по итогам пяти месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 28674 реализованных машины (+4%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 15166 единиц (-12%) и KIA Sportage, продажи которого составили 13221 автомобиль (-3%).



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