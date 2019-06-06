Российский авторынок в мае усилил падение до 7%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае снизились на 6,7% до 137624 машин. По итогам пяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 677570 автомобилей (-2,2%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, майское падение продаж стало самым значительным за два года. Конечно, можно было бы сказать, что удивительно теплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного рынка, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% к прошлому году до 1,87 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в мае 29739 автомобилей LADA, что соответствует уровню прошлого года. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19461 машина (-1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14891 проданный автомобиль, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10595 покупателей (-13%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 8704 машины (-4%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам мая также вошли Toyota (7880 шт., -9%), Skoda (6982 шт., +17%), ГАЗ (4309 шт., -8%), Nissan (4076 шт., -31%) и Ford (3400 шт., -8%).

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