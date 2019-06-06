Volkswagen за 5 месяцев увеличил продажи в России на 3%

Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 8705 автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 3% и составили 40433 машины.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в мае остановили свой выбор 4929 покупателей (-6%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 2915 автомобилей Tiguan – на 7% больше, чем годом ранее. Обладателями внедорожников Touareg стали 364 клиента (+69%). Самую большую модель марки, Teramont, выбрали 213 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на флагманский внедорожник Touareg в новом исполнении – Exclusive. Модель предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Цена бензиновой версии Touareg Exclusive составляет 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем он будет стоить 4 млн 799 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».