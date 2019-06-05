Geely в мае увеличила российские продажи в 3,4 раза

Российские дилеры Geely в мае реализовали 736 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 3088 машин китайской марки (рост в 3,8 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Geely Atlas, который в мае был реализован в количестве 572 единиц, а с начала года разошелся тиражом в 2528 экземпляров. Рост спроса на Geely Atlas в компании связывают с выходом в конце февраля самой мощной и динамичной версии с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июля 2019 года Geely увеличивает гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска с 4 лет или 100 тыс. км до 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года. Вместе с этим с 1 июля планируется изменение цен на автомобили Geely, которое на большинство моделей не превысит 2%. Так, стоимость кроссовера Geely Atlas с 1 июля составит 1 млн 114 тыс. 990 рублей, кроссовера Emgrand X7 – 1 млн 004 тыс. 900 рублей, седана Emgrand 7 – 750 тыс. 990 рублей.