Объявлена стоимость нового кроссовера Haval F7

Российские дилеры Haval 5 июня начали продажи нового кроссовера Haval F7, производство которого налажено на новом заводе Haval в Тульской области. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 449 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», в базовое оснащение Haval F7 входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, а также передние боковые подушки безопасности. Также кроссовер имеет противобуксовочную систему (TCS), систему предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI), ассистент экстренного торможения (ВА), ассистент старта на подъеме (ННС) и систему помощи при спуске (HDC), а также систему централизованного контроля давления в шинах (TPMS).

Линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом. Кроме того, водитель может выбрать один из нескольких режимов в зависимости от предпочтений и условий движения: стандарт, эко, спорт, снег, песок.

Напомним, мировая премьера кроссовера Haval F7 состоялась на Московском автосалоне 2018. Модель унаследовала фирменную шестиугольную решетку радиатора с трехмерной структурой в форме сот, прогрессивный дизайн передней и задней оптики и стремительные линии кузова. Горизонтальный хромированный молдинг визуально объединяет задние фонари, подчеркивая ширину и обтекаемую форму задней части автомобиля. Устойчивость Haval F7 добавляет надежная конструкция выхлопной системы, расположенная довольно низко.

Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4620×1846×1690 мм соответственно. Колесная база (2725 мм) обеспечивает простор для пассажиров второго ряда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.



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