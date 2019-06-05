Рынок новых автомобилей в Литве в мае вырос на 32%

Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам мая составили 4789 единиц, что на 32% выше показателя годичной давности. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок легковых автомобилей рос более активно, чем легких коммерческих (4245 шт. против 544 шт.; +36% против +7% соответственно). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отметили, что рост на рынке Литвы продолжается с начала года, причем динамика каждый месяц характеризуется двузначными цифрами.

В тройку марок-лидеров на литовском авторынке в мае вошли: Fiat, реализовавший 1759 автомобилей, Toyota (549 шт.), Volkswagen (418 шт.). Среди премиальных брендов лидирует Audi, зарегистрированный в количестве 54 экземпляров.

В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей - на первом месте Fiat 500 (1348 шт.), на рынке новых LCV самым популярным был Fiat Doblo (143 единицы). В мае в Литве дебютировал компактный хэтчбек Skoda Scala, пришедший на смену модели Rapid, и самый большой BMW - внедорожник X7.

В целом за 5 месяцев 2019 года в Литве было зарегистрировано 21,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,3 тыс. шт.).

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