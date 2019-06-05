Jaguar сменил главного дизайнера

Главным дизайнером Jaguar назначен Джулиан Томпсон, который в настоящий момент занимает должность креативного директора по дизайну. Г-н Томпсон приступит к своим новым обязанностям с 1 июля 2019 года, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

В качестве креативного директора по дизайну Джулиан Томпсон отвечал за разработку стратегических направлений дизайна будущих автомобилей бренда. С момента начала работы с брендом Jaguar в 2000 году он контролировал разработку дизайнерских концепций для каждого продукта всего модельного ряда бренда. Свою карьеру Джулиан начал в подразделении Ford в британском Дантоне. Затем он стал главным дизайнером компании Lotus, после чего возглавил подразделение по разработке дизайна экстерьера в дизайн-центре Volkswagen Group.

На новом посту Джулиан Томпсон сменит Яна Каллума, который покидает свой пост после 20 лет работы с британским брендом. С момента начала своей работы в Jaguar в 1999 году, Ян Каллум собрал команду настоящих профессионалов мирового уровня, разработал новую дизайн-философию и подарил миру британские автомобили, завоевавшие множество международных наград. Среди них F-Type – первый двухместный спорткар от Jaguar, выпущенный с момента завершения производства E-type – а также седаны XE, XF и XJ и первые SUV бренда – F-Pace, E-Pace и недавно представленный полностью электрический I-Pace. Первые 12 лет своего профессионального пути Ян Каллум работал в дизайн-студии Ford. Затем стал главным дизайнером TWR Design, где отвечал за такие модели, как Aston Martin DB7, Vanquish и DB9.