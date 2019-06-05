LADA Granta в мае остается самой продаваемой моделью в России

По итогам мая самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за май, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 31% и составила 11095 автомобилей. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 8818 машина (+15%). Третий результат показал KIA Rio – 8365 реализованных автомобилей (-6%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5781 экземпляр, что соответствует уровню прошлого года. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 5296 потребителей (-18%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в мае 29739 автомобилей LADA, что соответствует уровню прошлого года. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19461 машина (-1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14891 проданный автомобиль, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом.



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