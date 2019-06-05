KIA за 5 месяцев увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры KIA в мае реализовали 19461 автомобиль – это на 0,5% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 92262 автомобиля KIA, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 13,6%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в мае было реализовано 8365 автомобилей (-6%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2860 покупателей (-5%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 2009 реализованных автомобилей (+29%).

Добавим также, что на 5 июня 2019 года в 100 городах России действует 198 официальных дилеров KIA.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».