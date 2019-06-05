«Автотор» начал производство флагманского кроссовера BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал производство нового флагманского кроссовера BMW X7. Напомним, самая большая модель в линейке BMW появилась на российском рынке в марте 2019 года. В настоящее время цены на BMW X7 начинаются с отметки 5 млн 480 тыс. рублей.

Напомним, «Автотор» сотрудничает с концерном BMW с 1999 года, и с тех пор с калининградского конвейера сошло более 215 тыс. автомобилей этой марки, сообщает пресс-служба предприятия. В 2018 году «Автотор» выпустил 20703 автомобиля BMW. На производственной площадке завода по выпуску автомобилей BMW работает более 800 человек. На сегодняшний день «Автотор» производит автомобили BMW Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3 series, 5 series, 7 series.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года «Автотор» завершил модернизацию производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Целью реконструкции производственной площадки по выпуску автомобилей BMW является увеличение объема выпускаемой продукции до 28 тысяч автомобилей в год. Для этого была проведена модернизация транспортной системы сборки шасси, финального конвейера двух линий и полный капитальный ремонт всех помещений – производственных, бытовых, санитарно-технических, включая замену системы освещения.