Hyundai за 5 месяцев увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 14891 автомобиль – на 6% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 71695 машин, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в мае стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5781 проданной машиной, что соответствует уровню 2018 года. На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 5296 этих автомобилей (-18%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1776 покупателей. Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чьи продажи составили 938 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 565 единиц.

Добавим также, что обновленный седан Hyundai Elantra, который был представлен на российском рынке в марте, по итогам прошлого месяца показал результат в 383 реализованных автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Hyundai начали продажи лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series. Стоимость новинки начинается от 880 тыс. рублей. Тираж лимитированной серии – 6 тыс. автомобилей, продажи продлятся по октябрь 2019 года.