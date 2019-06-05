Citroen отмечает 100-летний юбилей

Первому французскому серийному автомобилю Citroen исполнилось 100 лет. За долгие годы бренд с логотипом, напоминающим шестерни, испытал и взлеты, и падения.

История мирового автомобильного рынка говорит, что в основе первоначального успеха первых автомобилей Ситроен лежала низкая цена. Модель Type А, спроектированная для Андре Ситроена его другом Жюлем Саломоном (источником вдохновения была модель «Т» Генри Форда), стоила 7950 франков – по тем временам, это было намного дешевле, чем автомобили других автопроизводителей. И стоило Андре Ситроену объявить такую цену через газету – только за первые 2 недели завод получил 16 тысяч заявок от потенциальных покупателей.

Но, наверное, только ценой объяснить этот успех было бы в корне неверным. Современный взгляд экспертов и накопленный ими за 100 лет опыт позволяет судить, что на конкурентном рынке важны и многие другие вещи, помимо стоимости. Просто Андре Ситроен в те годы многое сделал правильно – как с точки зрения применения современных технологий, так и с точки зрения маркетинга и продвижения бренда в целом.

Так, например, его модель стала первой в Европе, у которой появился электрический стартер. И Type А – это был первый автомобиль, в салоне которого появился свет. Сидения, заметьте, уже тогда регулировались (!) по длине и углу наклона спинок и были съемными. Рамы дверей были выполнены из красного дерева, а салон обшит дорогим драпом: несмотря на заявленную недорогую цену, автомобиль должен был выглядеть эффектно. Авто с четырехрядным двигателем развивало скорость до 65 км/ч. И оно сразу был предложен в нескольких кузовах: кузов-торпедо, купе для врачей, городское купе.

Для поддержки бренда Андре в разное время испробовал весьма эффектные и революционные меры: он задействовал в качестве рекламного носителя то небо (рекламные надписи в небе), то Эйфелеву башню (и это вошло в Рекорды Гиннеса), то организовывал рекламные автопробеги и экспедиции в труднодоступные места, то рассылал грампластинки с рекламными записями или запускал в продажу игрушечные копии своих «ситроенов» – с расчетом на лояльность к бренду будущих потребителей.

В общем, история о том, как бренд Ситроен развивался все эти 100 лет во Франции и как продвигался на другие мировые рынки – очень увлекательное занятие для всех, кто всерьез интересуется автомобильной тематикой. Однако эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько востребованы автомобили французского бренда со столетней историей сегодня в России. И вот что они выяснили.

На 1 января 2019 года в российском парке насчитывалось почти 218 тысяч легковых автомобилей и LCV марки Citroen. Самая распространенная модель – Сitroen C4, на которую приходится более 35% автомобилей французского бренда. В количественном выражении это превосходит 78 тыс. штук. Лидерство С4 во многом объясняется тем, что модель была первой – производство которой было налажено в России в 2010 году, на заводе в Калуге. Причем с середины 2012 года – по полному циклу, со сваркой и окраской.

Быстро узнать стоимость вашего автомобиля «ситроен» или модели другого бренда можно с помощью калькулятора "Оценка авто".