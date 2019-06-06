Seat представил свой первый серийный электрокар

Компания Seat представила свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой – «зеленую» версию маленького хэтчбека Mii. Новинка разделила основные узлы и агрегаты с недавно показанным Skoda Citigo-e iV, сообщает портал Autonews.ru.

Seat Mii Electric оснастили электрическим двигателем, развивающим 83 л.с. и 212 Н•м крутящего момента. Мотор позволяет компакт-кару ускоряться с места до 50 км/ч за 3,9 секунды. Комплект литий-ионных батарей на 36,8 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки до 260 километров (по циклу WLTP).

Внешне Seat Mii Electric отличается от стандартного хэтчбека надписью «Electric» сзади и на боковинах, а также особыми 16-дюймовыми алюминиевыми дисками. Внутри появилась новая приборная панель, подсветка салона, обтянутое кожей рулевое колесо и другой селектор трансмиссии.

Выпуск Seat Mii Electric начнется в четвертом квартале 2019 года, а европейские продажи автомобилей стартуют в 2020 году. Стоимость новинки пока не называется, однако в компании отметили, что это будет «один из самых доступных электрокаров в мире».

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