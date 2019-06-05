05.06.19 Прочитали 1525 раз

АВТОВАЗ в мае сохранил продажи на прошлогоднем уровне

АВТОВАЗ в мае сохранил продажи на прошлогоднем уровне

Обзор автомобильного рынка России
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АВТОВАЗ в мае реализовал на российском рынке 29739 автомобилей LADA, что соответствует уровню прошлого года (+0,4%). По итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143418 машин, что на 3,6% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, на конец мая составила около 21%.

Бестселлером АВТОВАЗа в мае стала LADA Granta, чья реализация выросла на 30,7% и составила 11095 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 8818 проданных машин (+14,9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ начал производство нового внедорожного универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня. Новинка стала самым доступным автомобилем среди других Cross-версий LADA – стоимость базовой комплектации LADA Granta Cross начинается с отметки 554 тыс. 900 рублей.

Какие еще модели LADA можно ждать на российском рынке в 2019 году? Смотрите в "Календаре новинок авторынка".

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз продажи

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