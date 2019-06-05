05.06.19 Прочитали 180 раз

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (летние шины)
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Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis. Об этом сообщает портал Automotive News со ссылкой на официальный сайт General Motors

Как утверждают в Michelin, такие шины без воздуха могут поддерживать автомобиль благодаря использованию гибких резиновых композитов с фирменной стекловолоконной смолой. Они устанавливаются на традиционные колеса и не боятся проколов. Кроме того, на их производство расходуется меньше сырья, что, в свою очередь, снижает количество отходов.

В этом году General Motors планирует начать испытания безвоздушных шин в парке электромобилей Chevrolet Bolt в Мичигане (США), а начало их продаж запланировано на 2024 год.

Вице-президент GM по закупкам и поставкам Стив Кифер назвал эту технологию «революционной». «Uptis идеально подходит для развития автопрома в будущем и является отличным примером того, какую выгоду получают наши клиенты от внедрения инноваций и сотрудничества GM с партнерами-поставщиками», - подчеркнул он.

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Аналогичные безвоздушные шины Uptis сейчас применяются для газонокосилок John Deere и другом оборудовании.  

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, источник: www.autostat.ru

Теги: шины новинки general motors

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