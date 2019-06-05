Great Wall открыла в России новый автозавод Haval

Китайский автоконцерн Great Wall сегодня открыл на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области новый автозавод Haval. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки. В дальнейшем на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность предприятия составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Как отмечается, завод Haval станет первым зарубежным предприятием полного цикла китайского бренда. На первом этапе общее количество сотрудников составит до 1000 человек, общее количество сотрудников на втором этапе – более 2000 человек.

Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в соответствии с подписанным соглашением Great Wall обязалась локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов. Это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов.

Новый завод Haval имеет высокий уровень автоматизации. В цехе штамповки используется многостанционный автоматический пресс закрытого типа Fagor и конвейеры по транспортировке деталей компании ABB. В сварочном цехе используется 72 робота АВВ, а также автоматическая система доставки EMS. Уровень автоматизации главной сварочной линии составляет 100%. На вспомогательных сварочных линиях используются установки автоматической смены модулей NBG, что обеспечивает совместное использование линий при производстве трех моделей автомобилей. Цех окраски также полностью автоматизирован – высокое качество окраски обеспечат 27 производственных роботов. В сборочном цехе используется 18 вспомогательных механических манипуляторов и автоматические управляемые тележки AGV. Рядом с цехом сборки построен многофункциональный полигон с различными покрытиями для проверки работы подвески, тормозной системы и рулевого управления. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений. Для обеспечения высочайшего уровня качества используется система оповещения ANDON, с помощью которой осуществляется быстрое реагирование при управлении на производстве.

Между тем кроссоверы Haval F7 российского производства уже начали поступать российским дилерам. Новинка будет доступна в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Линейка двигателей Haval F7 включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением. Новый Haval F7 имеет модификации с передним и полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.

О новых моделях Haval, которые появятся на российском рынке в 2019 году, можно узнать в в «Календаре новинок» на сайте «Цена авто».