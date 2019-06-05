АВТОВАЗ изменил статус с публичного на непубличный

АВТОВАЗ 5 июня изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование Акционерное общество «АВТОВАЗ», исключив из него указание на публичность.

Регистрация нового наименования освобождает АВТОВАЗ от обязанности раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных обществ согласно законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Решение об освобождении от такой обязанности утверждено Банком России 22 мая 2019 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, изменение статуса АВТОВАЗа вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АВТОВАЗе.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

В рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG.

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