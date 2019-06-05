KIA показала новый кроссовер XCeed

Компания KIA Motors представила первое изображение нового кроссовера Kia XCeed, премьера которого состоится 26 июня 2019 года. Новинка расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам, сообщает пресс-служба корейской марки.

Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

По словам вице-президента KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийома, KIA XCeed сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе прошлого года, а универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019-го. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA начали продажи хэтчбека KIA Ceed и универсала KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Изменения затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium.