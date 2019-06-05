05.06.19 Прочитали 207 раз

KIA показала новый кроссовер XCeed

KIA XCeed

Компания KIA Motors представила первое изображение нового кроссовера Kia XCeed, премьера которого состоится 26 июня 2019 года. Новинка  расширит семейство Ceed третьего поколения и призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам, сообщает пресс-служба корейской марки.

Дизайн KIA XCeed выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. На фоне хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности. При этом вместительность KIA XCeed находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

По словам вице-президента KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийома, KIA XCeed сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе прошлого года, а универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019-го. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA начали продажи хэтчбека KIA Ceed и универсала KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Изменения затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премьеры внедорожники suv кроссоверы kia kia ceed

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