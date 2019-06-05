37% российских автовладельцев – в возрасте от 26 до 35 лет

В ходе подготовки отчета «AUTOSTAT DATA BOOK» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что наибольшая часть (37,3%) российских автовладельцев пребывает в возрасте от 26 до 35 лет.

При этом каждый третий (34,2%) владелец автомобиля в нашей стране имеет возраст от 36 до 45 лет, а каждый шестой (16,9%) – от 46 до 55 лет.

Узнать о том, сколько в России молодых автовладельцев, а также пенсионного и предпенсионного возраста, можно с помощью отчета «AUTOSTAT DATA BOOK». А быстро определить актуальную стоимость автомобиля на рынке поможет калькулятор «Оценка авто».