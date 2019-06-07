Американский авторынок в мае достиг прошлогоднего уровня

Американский авторынок в мае остался на прошлогоднем уровне и составил 1 млн 587 тыс. 351 легковых автомобилей и внедорожников (-0,3%). Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,4 млн машин. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 6 млн 905 тыс. 544 единицы (-2,4%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в мае сохраняет General Motors, реализовавший 260300 автомобилей (-1,2%). Второе место занимает Ford с показателем 231588 проданных машин (-4,1%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 222174 авто (+3,2%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 219627 машин, что на 2% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 145532 автомобиля (-4,9%).