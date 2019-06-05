Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 8%

При выборе автомобиля с пробегом россияне все больше внимания уделяют внедорожникам и кроссоверам. Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «АВТОСТАТ».

За первые четыре месяца 2109 года в России было продано 372,3 тыс. подержанных автомобилей сегмента SUV. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (345,5 тыс. шт.). При этом в целом вторичный авторынок вырос всего на 3% (до 1,62 млн шт.), а наиболее емкие сегменты «В» и «С» - лишь на 1 - 2%.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля сегмента SUV на вторичном рынке (23%) пока существенно меньше, чем на первичном (43%), поэтому перспектива дальнейшего роста вторичного рынка кроссоверов и внедорожников высока. На «вторичку» каждый год выходит все больше автомобилей с пробегом этого сегмента.

Наиболее популярными кроссоверами и внедорожниками с пробегом сейчас являются LADA 4x4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Qashqai. ТОП-10 таких моделей с годами выпуска и объемами продаж в январе - апреле 2019 года смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».