Минпромторг одобрил специнвестконтракты «Соллерс» и Toyota

Межведомственная комиссия Минпромторга РФ по специнвестконтрактам (СПИК) 4 июня приняла решение поддержать проекты компаний «Соллерс» и «Тойота». Срок действия каждого из одобренных СПИК рассчитан до конца 2028 года, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, оба поддержанных проекта будут способствовать не только стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов.

Компания «Соллерс» планирует реализовать проект по развитию производства новой модельной линейки автомобилей УАЗ и Ford Transit в Ульяновской области и Республике Татарстан на базе Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга». К его реализации инвестор привлекает компании «УАЗ» и «УАЗ-Автокомпонент», «Форд Соллерс Елабуга», «Литейный завод РосАЛит». Объем инвестиций, по данным газеты «Ведомости», составит 7,5 млрд рублей. В отношении поддержанного проекта планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки.

Еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с компанией «Тойота Мотор». В рамках заявленного проекта инвестор планирует обновить модельный ряд автомобилей Toyota и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект в течение 10 лет оцениваются на уровне 20 млрд рублей. При этом, по данным газеты «Коммерсант», СПИК с Toyota не предусматривает существенного роста локализации, организации производства двигателей или других новых технологий, которые могли бы освоить российские поставщики. Впрочем, по новой системе господдержки именно значительные обязательства в рамках СПИК позволят держателям таких контрактов претендовать на широкий спектр мер господдержки, например к госзакупкам. Таким образом, без значительного роста локализации Toyota не сможет участвовать в них наравне с другими автопроизводителями.

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