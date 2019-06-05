«ТрансТехСервис» открыл новый дилерский центр LADA в Йошкар-Оле

«ТрансТехСервис» открыл в Йошкар-Оле дилерский центр LADA, который стал самым крупным шоу-румом среди автосалонов холдинга в этом городе. В течение года планируется реализовать 800 автомобилей в регионе, сообщает пресс-служба дилера.

Новый двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 2216 кв.м. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: LADA Granta, LADA Largus, LADA 4х4, LADA Vesta и LADA XRAY. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации.

Современный дилерский центр LADA выполнен по новым стандартам автомобильного бренда и предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

В ремонтной зоне площадью 438 кв.м работают 2 поста активной приемки, 2 поста мойки, 9 постов мелкосрочного ремонта, в том числе: 1 стенд регулировки углов установки колес и 1 пост компьютерной диагностики. Сервисный центр оборудован встроенным диагностическим стендом для проверки эффективности работы тормозной системы и работоспособности амортизаторов автомобилей. В СЦ представлено новейшее оборудование, рекомендованное дистрибьютером для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Одновременно здесь могут обслуживаться до 9 автомобилей. На складе площадью 222 кв.м хранится широкий спектр фирменных запчастей, что позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание.

Напомним, с партнерства «ТТС» и АВТОВАЗа началась многолетняя история компании. В 1993 году «ТрансТехСервис» стал официальным дилером бренда LADA в Набережных Челнах. А сейчас дилерские центры есть и в Уфе, Нижнекамске, Йошкар-Оле.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143518 машин, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, на конец мая составила около 21%.



Актуальный список российских автодилеров приводится на сайте «Цена Авто».