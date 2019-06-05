АВТОВАЗ раскрыл подробности о новой LADA 4x4

В новом поколении LADA 4x4, разработка которого сейчас полным ходом ведется на АВТОВАЗе, останется настоящим универсальным внедорожником и в типичный городской кроссовер не превратится. Об этом порталу «АвтоВзгляд» заявил директор по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен Гульми. По его словам, новая LADA 4x4в серийном воплощении появится не раньше, чем через несколько лет.

Напомним, ранее АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой LADA 4x4. На изображениях безошибочно угадывается концепт LADA 4x4 Vision, показанный в рамках прошлогоднего автосалона в Москве. Концептуальный внедорожник LADA 4х4 Vision воплотил в себе фирменную дизайн-концепцию ИКС-графику. LADA 4х4 Vision создан на особой платформе длиной 4,2 м. Выдающиеся показатели дорожного просвета, короткие свесы, экстремальные углы въезда и большие колеса усиливают геометрию настоящего внедорожника. Трансмиссия с широким набором высоких и низких коэффициентов, комбинация передовых внедорожных технологий и систем помощи обеспечивает концепт-кару набор необходимых в своем сегменте внедорожных способностей.

LADA 4x4 текущего поколения представлен на рынке в трех- и пятидверном типах кузова, оснащается 83-сильным бензиновым восьмиклапанником объемом 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода. Цена на внедорожник стартует от 518 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 10381 автомобиль, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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