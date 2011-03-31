Nissan и Renault могут создать холдинг

Японская Nissan Motor Co. и французская Renault SA, которые в настоящее время сотрудничают в рамках альянса, рассматривают возможность создания холдинга. В единый холдинг могут войти обе компании вместе с аффилированными компаниями в России и в других странах, сообщил агентству Nikkei глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон.

Ранее сообщалось, что альянс Renault-Nissan и АВТОВАЗа планирует занять 40% рынка России и других стран СНГ за счет производства в России к 2016 году 1,6 млн. автомобилей под брендами Lada, Renault и Nissan. При этом в настоящее время мощности альянса в России составляют 1,1 млн. автомобилей в год, отмечает агентство «Финмаркет». Инвестиции альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа в 2011-2020 годах могут составить в России 1,9 млрд. евро.