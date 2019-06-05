05.06.19 Прочитали 1658 раз

Haval в мае установил очередной рекорд продаж в России

Haval cars 2019

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Haval в мае реализовали 712 автомобиля, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало новым рекордным показателем месячных продаж за пятилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам пяти месяцев 2019 года в России было продано 2767 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,8 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в мае составили 553 машины. Напомним, в настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9, а с июня модельный ряд Haval дополнился новым кроссовером F7, потенциальным бестселлером марки. Именно эта модель первой встанет на конвейер завода Haval в Тульской области. В ближайшем будущем на предприятии также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Об этих и о других новинках, которые точно появятся на российском рынке в 2019 году, можно узнать в «Календаре новинок» на сайте «Цена авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи китайские автомобили haval

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