933 автомобиля LADA XRAY попали под отзыв из-за сварного шва

АВТОВАЗ проведет добровольную отзывную кампания 933 автомобилей LADA XRAY. Как отмечает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат экземпляры, реализованные с января 2019 года по настоящее время. В качестве причины отзывной кампании указанных транспортных средств называется возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Официальные дилеры LADA проинформируют владельцев автомобилей XRAY, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае нынешнего года АВТОВАЗ уже проводил отзывную кампанию. Тогда она затронула около 33 тысяч автомобилей LADA Largus.

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