04.06.19 Прочитали 1203 раз

Volvo за 5 месяцев увеличила продажи в России на 30%

Volvo cars 2019

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Volvo в мае реализовали 661 автомобиль, что на 7% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2019 года продажи Volvo составили 2920 машин – на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в мае стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 217 единиц (-36,5%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 187 покупателей (+5,1%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в прошлом месяце было реализовано 149 таких машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Volvo начали прием заказов на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продажу в сентябре. Кроме того, летом 2019 года на российском рынке появятся новый вседорожник V60 Cross Country и обновленный внедорожник ХС90.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки volvo

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