Глава FCA распродает свои акции перед слиянием с Renault

Руководитель Fiat Chrysler Майк Мэнли продал более четверти своих акций FCA через день после официального предложения Renault о слиянии. Речь идет о пакете акций стоимостью 3,5 млн долларов, пишет портал «За рулем.РФ».

Стоимость акций FCA и Renault после объявления о предложении слияния заметно подскочила: акции Fiat Chrysler стали дороже на 8% (до 13,85 доллара), а Renault – на 12% (до 62,43 доллара). В заявлении на продажу акций Мэнли говорится о том, что он намерен избавиться от 250 тыс. акций по средней цене 13,85 долларов на общую сумму 3,5 млн долларов. Представитель FCA заявил, что Мэнли продал акции, чтобы «покрыть личные финансовые обязательства».

По словам другого представителя компании, генеральный директор Fiat Chrysler откладывал проведение сделки до официального объявления о предложении слияния, чтобы не быть обвиненным в инсайдерской торговле.

Предложение FCA не содержало никаких сведений о том, как будет управляться будущая корпорация, а в отчетах указывалось, что возглавить ее может нынешний председатель совета директоров FCA Джон Элканн. При этом председатель Renault Жан-Доминик Сенар займет должность генерального директора.

Когда Мэнли стал генеральным директором Fiat Chrysler Automobiles, он получил 1 388 582 акции в качестве единовременных грантов и в рамках программы стимулирования. Это не первая продажа им акций: в период с 14 по 22 марта он избавился от 346 423 акций, а 9 мая – еще от 97 753 акций.

К сегодняшнему дню Мэнли продал уже почти половину своих акций (694 176 штук), на сумму 10 млн долларов без учета подоходного налога и прочих сборов.