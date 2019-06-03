Skoda представила пикап на базе кроссовера Kodiaq

Компания Skoda представила свой новый концептуальный пикап под названием Mountiaq, который создан на базе кроссовера Kodiaq. Над прототипом работали 35 студентов дизайн-школы чешской марки, сообщает Autonews.ru.

Компактный двухдверный пикап получил совершенно новый кузов оранжевого цвета со спортивным силуэтом и грузовую платформу. Он оснащается большими воздухозаборниками, дополнительной защитой кузова и лебедкой. Также пикап получил 17-дюймовые колесные диски Rockstar II с покрышками для бездорожья. Водителю доступна мультимедийная система Columbus, специальные рации и аудиосистема с внешним усилителм и саббуфером.

Длина Mountiaq составляет 4999 мм, ширина – 2005 мм, а высота – 1710 мм. Размер колесной базы у новинки равен 2788 мм, а дорожный просвет у машины на 10 мм больше, чем у Kodiaq Scout (клиренс – 194 мм). Вес пикапа составляет 2450 кг. Автомобиль укомплектован 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с.





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