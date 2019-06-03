04.06.19 Прочитали 255 раз

Mercedes-Benz предоставит 400 автомобилей для передвижения участников ПМЭФ 2019

Mercedes-Benz S-Klasse

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Компания «Мерседес-Бенц Рус» в одиннадцатый раз выступает в качестве эксклюзивного автомобильного партнера Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Компания предоставит участникам полный спектр транспортных услуг, сообщает пресс-служба немецкой марки. Гостей ПМЭФ будут перевозить 400 автомобилей Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-, E- и V-Классов, а также маршрутные такси на базе нового поколения Sprinter. Кроме того, на ПМЭФ российской публике впервые будет представлена модель EQC.

Напомним, в конце мая российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 12392 легковых автомобилей и внедорожников, что на 4% выше показателя годичной давности.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки mercedes-benz

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