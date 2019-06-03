Цены на автомобили с пробегом выросли на 4%

Согласно данным справочника «AUTOSTAT PRICE BOOK» за май 2019 года, средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска на рынке России составила 635 тыс. рублей. Это на 4% больше, чем в мае прошлого года.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в массовом сегменте средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла на 7,2% до 485 100 рублей, а в премиальном - на 4,5% до 1 316 100 рублей.

Рост цен на автомобили с пробегом эксперты объясняют пополнением структуры вторичного рынка более дорогими машинами, в связи с постоянным ростом цен новых автомобилей, на протяжении последних 4 лет.

Текущую расчетную стоимость любого автомобиля вы можете узнать за 1 минуту при помощи калькулятора «Оценить авто».