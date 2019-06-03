Каршеринг станет недоступен злостным нарушителям ПДД

В ГИБДД решили навести порядок в системе каршеринга и запретить давать напрокат такие автомобили злостным нарушителям ПДД. «Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов - были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», - пояснил «Известиям» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Поводом для такой инициативы послужили многочисленные сообщения о ДТП, в которые с достаточной регулярностью попадают каршеринговые автомобили. Так, 2 июня в Москве на Кутузовском проспекте состоялось резонансное ДТП с участием такого автомобиля и маршрутного автобуса, в результате которого пострадало 7 человек. По предварительным данным, виновник - водитель легковушки, которую смяло как консервную банку. 1 июня в Малогорском пруду под Петербургом обнаружен утопленный автомобиль одной из местных каршеринговых компаний. 29 мая в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль не пропустил мусоровоз и лишился передней части кузова. И это лишь малая часть зафиксированных за последнюю неделю происшествий, связанных с каршерингом.

Практика пользования услугой каршеринга показывает, что ее простота и доступность имеет не только положительные стороны. Аренда таких машин невысока. Достаточно установить приложение на мобильный телефон, зарегистрироваться (ввести данные банковской карты, паспорта и прав), найти поблизости авто. Таким образом, за рулем взятого в краткосрочную аренды автомобиля может оказаться человек и вовсе без прав - достаточно купить чужой аккаунт в Интернете. Часто такие машины берут напрокат молодые водители, у которых нет опыта вождения.

По данным Сбербанка, который ведет статистику по каршерингу, число пользователей такими услугами по всей стране в 2018 году достигло 229 тыс. человек. Средняя цена поездки составила 260 рублей. Как показала статистика, молодежь в возрасте 18 - 20 лет ездит на каршеринговых машинах в более поздние часы и чаще других пользуется арендой авто по субботам. Даже если они сами не попадают в аварии, то часто создают опасные ситуации на дорогах.

В ГИБДД хотят вносить в создаваемую единую базу злостных нарушителей как отечественных нарушителей, так и иностранных. И это логично. Достаточно вспомнить недавний случай, когда гражданин Италии пытался перепрыгнуть на каршеринговом автомобиле разведенный Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге.

Остается лишь напомнить, что о создании единой базы злостных нарушителей, и не только для нужд каршеринга, представители ГИБДД говорят уже не впервые. Как «АВТОСТАТ» уже писал ранее, тогда речь шла о водителях, работающих в сфере пассажирских перевозок. С помощью цифровой базы транспортные компании смогут проверять своих будущих сотрудников.