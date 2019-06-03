Mitsubishi в мае реализовала в России около 3 тысяч автомобилей

Российские дилеры Mitsubishi в мае реализовали 2959 автомобилей – на 17% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года в России продано 16724 автомобиля Mitsubishi, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в мае составили 1767 машин (-15%). Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 504 покупателей (-13%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 324 реализованных автомобиля (-27%).

«Как известно, май в России – один из самых богатых на праздники месяцев в году, многие уезжают и траффик в дилерские центры несколько снижается. Тем не менее, мы планируем нарастить объемы продаж за счет ближайших поставок L200 с автоматической коробкой, крайне востребованной среди частных лиц, и Eclipse Cross с полным приводом», – заявил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к фактическому результату 2018 года), что позволит занять до 2,5% доли российского рынка легковых автомобилей. Этому будут способствовать обновление дилерской сети в соответствие с новыми стандартами марки и запуск нового пикапа L200, а также разработка новых поддерживающих программ для стимулирования продаж.

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