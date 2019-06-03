Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Также производство завершено на заводе двигателей в Елабуге, сообщили агентству "ТАСС" в пресс-службе СП.

Между тем завод Ford Sollers во Всеволожске, на котором производятся Ford Focus и Ford Mondeo, еще продолжает работу. Его конвейер планируется остановить 13-14 июня, сообщил председатель профсоюза предприятия Михаил Сергеев. "Ford Mondeo уже перестали собирать, 13-14 июня должна закончиться сборка Ford Focus", - сказал он. По данным Сергеева, документы на продажу площадки в сентябре 2019 года получит компания из структуры Ford, после этого займется реализацией.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.